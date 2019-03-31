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Че Че підписав контракт із Сан-Паулу, – журналіст

08:00 349 Читать на русском
Че Че підписав контракт із Сан-Паулу, – журналіст
Че Че / ФК Динамо Київ

Бразильський журналіст Петер Мюллер повідомив, що хавбек Динамо Че Че став гравцем Сан-Паулу.

Че Че вже підписав 4-річний контракт із бразильським Сан-Паулу, повідомив у своєму Twitter журналіст Петер Мюллер.

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Клуб довгий час вів переговори з київським Динамо щодо оренди футболіста, але кияни готові були лише на повноцінний трансфер.

Сам хавбек не зміг закріпитись в основному складі команди Олександра Хацкевича і більшість часу проводив на лаві для запасних.

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