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Че Че завтра пройдет медосмотр в Сан-Паулу

11:01 12 Читати українською
Че Че завтра пройдет медосмотр в Сан-Паулу
Че Че / 1927.kiev.ua

Бразильский хавбек Динамо Че Че близок к переходу в Сан-Паулу.

Футболист киевлян уже в понедельник пройдет медобследование в бразильском Сан-Паулу, после чего подпишет контракт на 4 года, сообщает издание Globo.

Сан-Паулу предложил 5 млн евро за Че Че

Напомним, бразильский клуб долгое время вел переговоры с киевским Динамо об аренде футболиста, но киевляне готовы были только на полноценный трансфер за сумму, которая была бы не меньше той, которую заплатили за Че Че.

Напомним, ранее бразильский журналист сообщал, что полузащитник уже подписал контракт с Сан-Паулу сроком на 4 года.

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