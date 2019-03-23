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Че Че хочет покинуть Динамо и вернуться в Бразилию

22:03 96 Читати українською
Че Че хочет покинуть Динамо и вернуться в Бразилию
Че Че / Футбол 24

Продолжается трансферная сага с возможным возвращением хавбека Динамо Че Че в Бразилию.

Источник, ссылаясь на людей, которые близки к переговорному процессу между Динамо и Сан-Паулу утверждают, что Че Че предпочитает вернуться в Бразилию, пишет бразильское издание Lance.

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Че Че хочет снова воссоединиться с тренером Кукой, с которым хавбек работал бок о бок в Палмейрасе. Сейчас главная проблема в переговорах – позиция Динамо. Киевляне не хотят отпускать своего игрока. Сан-Паулу придется приложить немало усилий, чтобы уговорить "бело-синих" отпустить бразильца.

К слову, ранее агент Че Че заверил, что его клиент хочет остаться в Киеве.

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