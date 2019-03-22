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Двоє гравців Динамо офіційно продовжать кар'єру в клубі Першої ліги

11:33 1966 Читать на русском
Двоє гравців Динамо офіційно продовжать кар'єру в клубі Першої ліги
Артем Хоцяновський / фото з відкритих джерел

Авангард із Краматорська підсилився одразу двома "динамівцями".

20-річний форвард "біло-синіх" Артем Хоцяновський та хавбек киян Дмитро Копитов стали гравцями краматорського Авангарда, який представляє Першу лігу України.

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Обидва футболісти потрапили до заявки команди на весняну частину змагань. За інформацією Sport.ua, Хоцяновський та Копитов підписали однорічні контракти з Авангардом.

Гравці відомі своїми виступами у складі кам'янської Сталі в УПЛ в сезоні 2017/18. Влітку 2018 року Хоцяновський і Копитов стали гравцями Динамо, але грали лише за молодіжний склад киян.

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