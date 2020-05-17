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Частина Сантьяго Бернабеу стала руїною: Реал продовжує реконструкцію стадіону – з'явилися нові фото

11:32 1873 Читать на русском
Частина Сантьяго Бернабеу стала руїною: Реал продовжує реконструкцію стадіону – з'явилися нові фото
Сантьяго Бернабеу / фото з відкритих джерел

У мережі з'явилися нові світлини домашньої арени Реала, яка переживає масштабну реконструкцію.

Реал продовжує роботи на домашньому стадіоні. Реконструкція повинна була розпочатися у травні, але стартувала на 2 місяці раніше через пандемію COVID-19. Очікується, що роботи будуть завершені у 2021 році – найближчі кілька місяців мадридська команда не гратиме на Сантьяго Бернабеу, інформує AS.

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Наразі основні роботи тривають всередині стадіону – зокрема, демонтовано частину крісел та даху. Раніше повідомлялося, що буде знесена і легендарна будівля стадіону, в якій підписували контракт Крішиіану Роналду та інші зірки Реала.

Нагадаємо, на момент паузи в Ла Лізі Реал посідає друге місце в таблиці, поступаючись Барселоні двома очками.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу футбольні стадіони
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