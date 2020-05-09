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Донбас Арена в топ-20 найкращих стадіонів світу – несподіваний переможець випередив Камп Ноу і Сантьяго Бернабеу

18:53 1448 Читать на русском
Донбас Арена в топ-20 найкращих стадіонів світу – несподіваний переможець випередив Камп Ноу і Сантьяго Бернабеу
Каїрський міжнародний стадіон / AP

Донбас Арена опинилася в компанії топових стадіонів, якими може похизуватися сучасний футбол.

Рідна домівка Шахтаря посіла 18 сходинку в підсумковому рейтингу іспанського видання Marca.

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Найкращим за версією голосування читачів став Каїрський міжнародний стадіон, на якому свої матчі проводить Аль-Ахлі. Єгипетський красень місткістю 75 тисяч місць випередив навіть Камп Ноу та Сантьяго Бернабеу – саме вони сформували трійку лідерів. На останню, 40-ву, сходинку рейтингу "застрибнув" Пекінський національний стадіон.

Нагадаємо, у 2014-му році експлуатація Донбас Арени за призначенням призупинилась через військову агресію Росії на сході України.

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Теги
Іспанія Сантьяго Бернабеу футбольні стадіони Донбас Арена Камп Ноу
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