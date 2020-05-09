Донбас Арена в топ-20 найкращих стадіонів світу – несподіваний переможець випередив Камп Ноу і Сантьяго Бернабеу

Донбас Арена опинилася в компанії топових стадіонів, якими може похизуватися сучасний футбол.

Рідна домівка Шахтаря посіла 18 сходинку в підсумковому рейтингу іспанського видання Marca.

Гуанчжоу Евергранд розпочав будівництво найбільшого стадіону планети – не обійшлося без символізму

Найкращим за версією голосування читачів став Каїрський міжнародний стадіон, на якому свої матчі проводить Аль-Ахлі. Єгипетський красень місткістю 75 тисяч місць випередив навіть Камп Ноу та Сантьяго Бернабеу – саме вони сформували трійку лідерів. На останню, 40-ву, сходинку рейтингу "застрибнув" Пекінський національний стадіон.

Нагадаємо, у 2014-му році експлуатація Донбас Арени за призначенням призупинилась через військову агресію Росії на сході України.

"Ніколи не бачили такого – ЯК він це зробив?": Шахтар обставив росіян, а маг збірної України прославився на весь світ