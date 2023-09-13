"Я считаю, что ему нужно быть гораздо более агрессивным, если он хочет начать улучшать свой уровень выступлений. Я не имею в виду физическую агрессию. Хочу, чтобы он продолжал отталкивать защитников, пользуясь своей скоростью и прямолинейностью.

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Он способен обыграть любого защитника, но иногда мне кажется, что Мудрик играет против своих качеств. Если вы настолько быстры, вам всегда следует стремиться выйти с кем-нибудь лицом к лицу или сделать что-то продуктивное, чтобы болельщики могли вас поддержать. Когда это произойдет, он, возможно, сможет обрести определенную уверенность и, надеюсь, сможет оформить еще несколько голов и результативных передач.

Я понимаю, что время Мудрика истекает, потому что все говорят о нем каждую неделю. Мне его жаль, потому что это непросто, когда ты идешь в большой клуб, особенно с теми ожиданиями, которые полагались на Михаила. В конце концов, я верю, что у него есть качества, чтобы изменить ситуацию, но он должен сделать это быстро", – цитирует Джонсона GGrecon.

Напомним, пока Мудрик отыграл за Челси 20 матчей (чуть больше 800 минут) и оформил всего 2 ассиста. Зимой лондонцы заплатили за звезду Шахтера 70 млн евро+30 млн бонусами.

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