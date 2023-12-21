"Варіантів немає. Ви повинні прочитати постанову. У ній йдеться про те, що національний суд, іспанський суд, має ухвалити рішення про те, чи відповідають правила, якими УЄФА зараз керується для затвердження нових змагань, правилам прозорості, і чи можуть правила УЄФА підпадати під дію розділу 101.3, як я думаю. Нам доведеться дочекатися рішення іспанського суду, де, на мою думку, УЄФА не матиме жодних проблем із доведенням того, що від нього вимагають. Але рішення іспанського суду може бути оскаржене. А до того, як Суперліга отримає дозвіл іспанського суду, має пройти ще щонайменше 8 років.

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Чи є це перемогою для Переса? Флорентіно ніколи не програє, я це вже казав, він ніколи не програє. Мадридське оточення A22 побудувало історію про те, що вони збиралися виграти, але це не так. Я запрошую вас прочитати весь прес-реліз, а не тільки заголовок.

Я бачив пропозицію, яку вони надіслали. У представників Суперліги немає ліцензії, це неправда, почитайте постанову. Повторюю: їхня історія не відповідає дійсності. А якщо ні, то водночас б'юсь об заклад на 25 обідів, на те, що через два роки не буде Суперліги. І ні через шість, ні через вісім.

Безкоштовний футбол? Це божевілля, це неможливо. Я впевнений, що якщо Флорентіно це чітко почує, він звільнить всіх. Неможливо отримувати цифри, про які вони говорять й мати вільний футбол.

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Шанси дорівнюють нулю, почитайте резолюцію. Вони дорівнюють нулю. Я вже бачив чергу клубів, які виступили на підтримку Флорентіно в його інституційній заяві. Я бачив лише один, той, який збирається грати у двосторонньому турнірі, а це буде щотижня Барса – Мадрид. Побачимо, які клуби вийдуть.

Заява DNMC (британського уряду)? Ми беремо до уваги рішення CJEU щодо Європейської Суперліги. Спроба створити незалежний турнір стала визначальним моментом в англійському футболі та була засуджена уболівальниками, клубами та урядом.

Ми вжили рішучих заходів, розпочавши перегляд управління футболом під керівництвом вболівальників, який закликав до створення нового незалежного регулятора англійського футболу. Незабаром ми запропонуємо законодавство, яке зробить це реальністю і запобігатиме участі клубів у подібних змаганнях у майбутньому", – цитує Тебаса Marca.

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