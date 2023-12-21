"Вариантов нет. Вы должны прочитать постановление. В нем говорится о том, что национальный суд, испанский суд, должен принять решение о том, соответствуют ли правила, которыми УЕФА сейчас руководствуется для утверждения новых соревнований, правилам прозрачности, и могут ли правила УЕФА подпадать под действие раздела 101.3, как я думаю. Нам придется дождаться решения испанского суда, где, по моему мнению, УЕФА не будет иметь никаких проблем с доказыванием того, что от него требуют. Но решение испанского суда может быть обжаловано. А до того, как Суперлига получит разрешение испанского суда, должно пройти еще не менее 8 лет.

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Является ли это победой для Переса? Флорентино никогда не проигрывает, я уже говорил это, он никогда не проигрывает. Мадридское окружение A22 построило историю о том, что они собирались выиграть, но это не так. Я приглашаю вас прочитать весь пресс-релиз, а не только заголовок.

Я видел предложение, которое они прислали. У представителей Суперлиги нет лицензии, это неправда, почитайте постановление. Повторяю: их история не соответствует действительности. А если нет, то заодно: спорю на 25 обедов, на то, что через два года не будет Суперлиги. И ни через шесть, ни через восемь.

Бесплатный футбол? Это безумие, это невозможно. Я уверен, что если Флорентино это четко услышит, он уволит всех. Невозможно получать цифры, о которых они говорят и иметь свободный футбол.

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Шансы равны нулю, почитайте резолюцию. Они равны нулю. Я уже видел очередь клубов, которые выступили в поддержку Флорентино в его институциональном заявлении. Я видел только один, тот, который собирается играть в двустороннем турнире, а это будет еженедельно Барса – Мадрид. Посмотрим, какие клубы выйдут.

Заявление DNMC (британского правительства)? Мы принимаем во внимание решение CJEU по Европейской Суперлиге. Попытка создать независимый турнир стала определяющим моментом в английском футболе и была осуждена болельщиками, клубами и правительством.

Мы приняли решительные меры, начав пересмотр управления футболом под руководством болельщиков, который призвал к созданию нового независимого регулятора английского футбола. Вскоре мы предложим законодательство, которое сделает это реальностью и предотвратит участие клубов в подобных соревнованиях в будущем", – цитирует Тебаса Marca.

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