Бєсєдін на тренуванні вразив партнерів по Ордабаси, ефектно реалізувавши вихід віч-на-віч.

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Українець вирішив перекинути голкіпера – м'яч перелетів воротаря, який чекав на удар низом. Одноклубники Артема також залишись під враженням від гола.

До слова, Бєсєдін провів за Ордабаси 3 поєдинки після переходу з Динамо, проте голами досі не відзначався.

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