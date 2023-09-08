Беседин на тренировке поразил партнеров по Ордабасы, эффектно реализовав выход один на один.

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Украинец решил перебросить голкипера – мяч перелетел вратаря, который ждал удара низом. Одноклубники Артема также остались под впечатлением от гола.

К слову, Беседин провел за Ордабасы 3 поединка после перехода из Динамо, однако голами до сих пор не отмечался.

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