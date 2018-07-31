Грачов: Від Бєсєдіна м'яч відскакує, немов від аматора

Екс-форвард Шахтаря Віктор Грачов розкритикував гру нападника Динамо Артема Бєсєдіна.

"Кияни важко входять у сезон. Третю гру поспіль Динамо виграє з рахунком 1:0. І якщо в перших двох були грубі помилки воротарів суперника, то львів'янин Бандура не помилявся. Інтрига затяглася до останніх хвилин.

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Кияни перебувають у гарній фізичній формі, але не можуть реалізувати моменти. Можна звинувачувати Артема Бесєдіна, від якого м'яч відскакує, немов від аматора.

Але не на часі співати дифірамби автору переможного м'яча Назарієві Русину. Не поділяю думки, що Хацкевич гнобить хлопця й не випускає його в основі. Якби Русин насправді був готовий, ніякий тренер не тримав би його на лаві запасних.

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Два головних завдання головного тренера – вгадати з основою і вчасно зробити правильні заміни. З останнім наставник киян впорався блискуче", – цитує Грачова gazeta.ua.