Сербія – Україна: Яремчук забиває, а команда Шевченка домінує у матчі відбору Євро-2020

Сербія та Україна зустрічаються в останньому 8-му турі кваліфікації на Чемпіонат Європи-2020. Рахунок та звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Сербія – Україна на "Футбол 24", стартував о 16:00 за київським часом. Команда Шевченка вже забронювала собі місце на Євро-2020, а ось господарям потрібно було диво. Серби кваліфікувалися б на Чемпіонат Європи лише в тому разі, якщо перемагали самі, а Португалія в паралельній грі не змогла обіграти Люксембург на виїзді. Українці, до слова, виграли усі 4 свої матчі проти "білих орлів", в яких не пропустили жодного гола (загальна різниця 10:0), але це їх перший візит у Сербію – раніше грали або вдома, або на нейтральному полі. "Синьо-жовтим" потрібно було як мінімум не програти, аби посісти місце в першому кошику посіву жеребкування Євро-2020. Відзначаємо численні кадрові втрати у збірній: Зінченко, Степаненко, Марлос і Мораєс не могли зіграти. Миколенко і Коноплянка тільки-но відновилися.

Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

Шевченко змінив понад 50% основи порівняно з четверговим матчем проти Естонії. Свої місця у стартовому складі зберегли лише Матвієнко, Сидорчук, Коваленко, Циганков і Ярмоленко. При цьому Віктор та Андрій змінили позиції – динамівець вийшов праворуч, вінгер Вест Хема змістився у центр, а єдиний номінальний форвард Яремчук, як і з Португалією, закривав лівий фланг атаки. Сербія першою влучила у ворота – Пятов впорався з дальнім ударом. А на 9-й хвилині Тадіч реалізував пенальті, призначений за гру рукою Матвієнка.

Сербія – Україна – відео голів

Ярмоленко не уже влучно пробив здалеку, а серби пробачили гостей на 13-й. Дуже легко пройшли наші редути, але в Мітровіча не вдався удар з кількох метрів. Ярмоленко відібрав м'яч на правому фланзі та сам же завершував швидку атаку після не зовсім вдалого пасу Коваленка – воротар французького Реймса на місці. Неймовірний момент втрачаємо на 23-й. Циганков віддав за спини на Яремчука, якого збивав Райковіч. Шотландський суддя дав продовжити гру, а Ярмоленко на добиванні поцілив у стійку порожніх воріт.

І знову проблеми на фланзі Миколенка. Двічі поспіль Матвієнко з партнерами кидаються і зупиняють снаряд. Льяїч пробивав здалеку – поруч зі стійкою. Надто часто Україна дозволяє проривати лівий фланг захисту. Важкувато Миколенку без підстраховки, цілеспрямовано б'ють серби в цю нашу больову точку. Спокійно зрівняла рахунок наша збірна на 32-й хвилині. Коваленко вчасно кинув Циганкова правим флангом, Віктор вирізав ідеальний крос на Яремчук через голови захисників. Роману потрібно було просто влучити з меж воротарського.

Непогану комбінацію організували нинішні та колишні динамівці на правому краю. Караваєв і Ярмоленко довели до Циганкова, а той закинув на Миколенка. Віталій увірвався у штрафний сербів, але надто сильно прийняв м'яч на груди. Заспокоїла команда Шевченка гру на своїй половині, перевівши її у третю зону суперника. Тепер страждає Сербія, і особливо ї лівий фланг. Тадіч намагався загострити. обійшовши 3-х українців, але партнери підвели. У відповідь "синьо-жовті" через Караваєва вивели м'яч в атаку, яку завершував Яремчук – удар з лінії штрафного з самого кута потягнув Райковіч. Португалія у паралельній грі повела в Люксембурзі. Одні погані новини за перший тайм для сербів, які повністю втратили контроль над грою проти України.