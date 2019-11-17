"Другий матч збірної під щасливою зіркою", або Про що писатимуть італійські газети: реакція соцмереж на Сербія – Україна

Збірна України врятувала нічию (2:2) проти Сербії в останньому матчі відбору до Євро-2020. "Футбол 24" зібрав реакцію авторитетних вболівальників головної команди країни.

Україна двічі по ходу матчу поступалася Сербії, але щоразу зрівнювала рахунок. У першому таймі Роман Яремчук головою результативно замкнув подачу Віктора Циганкова, а рятівний гол на третій компенсованій хвилині забив форвард "синьо-жовтих" Артем Бєсєдін.

Україна в Сербії вирвала драматичну нічию завдяки Бєсєдіну, завершивши відбір Євро-2020 без поразок

Національна збірна завоювала путівку на Євро-2020 ще до виїзду в Сербію, але важливо було не програти в Белграді. Завдяки нічиїй команда Андрія Шевченка зуміла завершити кваліфікацію без жодної поразки та гарантувати собі перший кошик при жеребкуванні фінальної частини чемпіонату Європи.

Відеоблогер Роман Бебех відзначає фарт збірної України в другому матчі поспіль – вирішальний гол Естонії ми забили також на останніх секундах.

Другий матч збірної під щасливою зіркою!!!! Якщо воно йде, то нічого не зупинить. — Роман Бебех (@roman_bebekh) November 17, 2019

Колишній футболіст, а нині телеексперт Євген Левченко дуже пишається національної збірною та відзначає, що в неї з'явився свій стиль.

Журналіст Євген Зінченко вдячний команді за цей історичний відбір і радіє, що "синьо-жовті" б'ються до останніх хвилин.

мені дуже дуже дуже подобається, що збірна ГРАЄ до останніх секунд і отримує за це нагороду це був історичний відбірний турнір, вдячний команді — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) November 17, 2019

Особистий прес-аташе головного тренера збірної Микола Васильков описав незвично спокійну атмосферу матчу та виділив позитивні й негативні аспекти гри. А в пізніх голах він бачить не везіння, а заточеність футболістів на вирішення завдання.

Фахівець з італійського футболу Юрій Шевченко вже знає, про що завтра писатиме преса на Апеннінах. Чекаємо нових чуток про Шеву в Мілані?

Сборная Украины за 8 туров отбора к Евро-2020 не проиграла ни разу.



Милан за 12 туров чемпионата проиграл семь раз.



Ну вы поняли, о чем завтра снова будут писать итальянские газеты. pic.twitter.com/JrsdOFCh7a — Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) November 17, 2019

Відомий екс-журналіст Володимир Миленко ніколи не бачив збірної України, яка вириває нічию в по суті товариському матчі, тому погоджується, що в команді Шевченка є щось особливе.

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков поділився своїми думками у відеоролику. Він закликав попросити вибачення у гравців і тренерів збірної України за критику перед стартом кваліфікації.

Скаут Алекс Великих тезово пройшовся по грі збірної України в Белграді, назвавши команду цікавою та фартовою.

Популярний Youtube-блогер Андрій Колесник нагадує, що Сербія не взяла реванш за 0:5 у Львові навіть у невмотивованої України. А також відзначив, що Андрію Ярмоленку довелося важко на "чужій" позиції центрфорварда.

Сербия так и не взяла реванш даже у немотивированной Украины. Шевченко проходит сложную группу без единого поражения! — Андрей Колесник (@and_kolesnik) November 17, 2019

Ярмоленко сегодня играет роль, которую не играл ещё никогда! Это ровно в 2 раза сложнее, чем было против Португалии. — Андрей Колесник (@and_kolesnik) November 17, 2019

Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко має питання до тренерського штабу щодо тактики збірної.

Ведуча програми "Профутбол" Олександра Лобода задоволена такою кінцівкою відбору та закликає підтримати наших героїв на Євро.

Вболівальники емоційно реагували на успіх збірної України – відбір без поразок.

Сербія - Україна 2:2!!!

Ми вийшли на Євро-2020 з першого місця без жодної поразки!

Браво, Шева!!!!

Й щира подяка за самовідданість усім футболістам збірної! — Северин Підгірний (@Wind0fFreed0m) November 17, 2019

Сербія - Україна 2:2

Ми закінчили СУПЕР відбір на Євро-2020 без поразок!

Всіх вітаю! — Назар Приходько (@nazareye) November 17, 2019

ТААААК !!! ЗАБИЛИ ТА ЗРІВНЯЛИ НА ОСТАННІЙ ХВИЛИНІ ЦИМ НЕДОКАЦАПАМ 2:2 !!! КРЕМЛІВСЬКІ ПОСІПАКИ НЕ ЇДУТЬ НА ЄВРО. ДЯКУЮ ТОБІ, ЗБІРНО УКРАЇНИ

ДЯКУЮ, АНДРІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ ! ДЯКУЮ, ХЛОПЦІ ! ВИ - НАЙКРАЩІ #СЕРБІЯ #УКРАЇНА #EURO2020 pic.twitter.com/rqsdKVwQHa — Amazing Johnny (@Amazing_Johnny_) November 17, 2019

Шевченко "винен" у всіх перемогах, або Хто зловтішається тріумфом України: реакція соцмереж на матч з Португалією