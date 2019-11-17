Сербія – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував нічию у завершальному матчі відбору на Євро-2020 проти Сербії (2:2).

"Я запитав хлопців, чому вони не грали у свій футбол з перших хвилин. Якщо чесно, мені дуже не сподобалася наша гра на початку першого тайму і на початку другого тайму. У дебюті зустрічі хлопці розгубилися, незрозуміло чому. Можливо, це було пов'язано з тим, що сьогодні в нашому складі виступала низка футболістів, які раніше не дуже часто виходили на поле в офіційних поєдинках за національну команду.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Хоча, ці виконавці сьогодні провели дуже хороший матч. Сидорчук дуже добре себе проявив. Те ж саме можу сказати про Коваленка і про тих хлопців, які вийшли на заміну – вони відмінно вписалися в гру. До того ж, Бесєдін забив вирішальний м'яч.

Вихід Пятова до штрафного майданчика суперника на останніх хвилинах? Думаю, він це робить інстинктивно. Андрій нещодавно заробив пенальті в одному з матчів за Шахтар. В кінці матчу у нас був хороший момент, і він правильно зробив, що пішов в штрафну суперника. Нам важливо було заробити сьогодні очки – таким було наше завдання. І ми його виконали, хоч і не в тому моменті, в якому брав участь Пятова, а в іншому. Це футбол.

Яремчук провів хороший матч, забив гол, створив кілька гольових моментів. Трохи втомився у другому таймі, оскільки виконав великий обсяг роботи, але, в цілому, Яремчук провів хороший матч.

Я дуже задоволений тим, як наша команда провела цю кваліфікацію. Особливо, останній матч. Попри те, що ми заздалегідь завоювали путівку на Євро-2020, все одно було важливо зіграти сьогодні дуже добре. Ми розуміли, наскільки добре збірна Сербії грає у себе вдома, за підтримки своїх трибун. У складі цієї команди виступають футболісти з хороших клубів. Одним словом, нинішня збірна Сербії – дуже хороша команда. Тому важливо було зіграти сьогодні продуктивно, і заробити щонайменше одне очко, яке дозволило б нам бути сіяними при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Хотів би побажати збірній Сербії удачі в Лізі націй. Вважаю, що у команди прекрасні шанси через цей турнір потрапити на чемпіонат Європи.

Скажу чесно: навіть думати про жеребкування не хочу, оскільки добре знаю, що це за гра – футбол. Який жереб буде, до таких суперникам і будемо готуватися. В принципі, сьогоднішній матч вже був нашою підготовкою до фінальної частини. Ми надали можливість проявити себе тим футболістам, які менше за інших грали в попередніх матчах. Сидорчук чудовий матч провів, Коваленко, Циганков. Добре влилися в гру Шахов, Бесєдін. Всі вони сьогодні отримали для себе великий плюс на майбутнє. Тепер я можу бути більш, ніж впевнений, що ці футболісти, виходячи на заміну або у старті, не змінять структуру нашої гри, будуть діяти таким самим чином, як діяли наші провідні гравці", – сказав Шевченко.

Україна в Сербії вирвала драматичну нічию завдяки Бєсєдіну, завершивши відбір Євро-2020 без поразок