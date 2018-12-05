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Бєсєдін розповів про повернення на поле після травми

10:54 79 Читать на русском
Бєсєдін розповів про повернення на поле після травми
Артем Бєсєдін / УПЛ

Форвард Динамо Артем Бєсєдін поділився відчуттями після повернення на поле.

"Шалено хотілося грати. Хоча доктора просять більш виважено підходити до свого здоров'я, мовляв, залишилося всього два матчі до зимової паузи, і краще не ризикувати. Але я по собі відчував, що вже можу допомогти команді.

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Я намагався завжди бути з командою на заїздах, не кажучи вже про домашніх матчі, які дивився з трибун. У нас так прийнято, що ті футболісти, які з різних причин не потрапляють в заявку, приїжджають на стадіон, і, я вважаю, це правильно. Як не зайти після матчу в роздягальню і не привітати партнерів з перемогою?", – цитує Бєсєдіна Команда 1.

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Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо
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