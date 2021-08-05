Нападник Динамо Артем Бєсєдін з нетерпінням очікує, щоб повернутись на поле після жахливої травми.

Артем Бєсєдін, попри серйозне пошкодження, на милицях приїхав на базу Динамо поспостерігати за тренуванням своїх партнерів.

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25-річний форвард продовжує тривалу реабілітацію після моторошної травми коліна на Євро-2020 у поєдинку зі шведами. Лікарі прогнозують, що на повне відновлення Артема може піти півроку.

У минулому сезоні УПЛ Бєсєдін провів 12 матчів, в яких відзначився 5-ма голами асистом. Нагадаємо, взимку у Артема завершилась річна дискваліфікація через допінг.

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