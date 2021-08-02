"Настрій уже трохи кращий, якщо порівнювати з тим, що було в перші десять днів. Загалом гіпс на нозі потрібно носити шість тижнів, залишилося ще два. Після того, як його знімуть, лікарі зроблять повторну МРТ і потім одягнуть на ногу спеціальний брейс. Уже в ньому зможу потихеньку наступати на ногу, так би мовити, буду вчитися ходити заново.

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Щодо термінів відновлення та повернення до загальної групи, то що-небудь конкретне можна буде казати лише після того, як буде зроблена повторна МРТ. Буде це в середині серпня, і потім почнеться тривалий період відновлення.

Додам, що за цей час мені дзвонили багато людей, і я отримав безліч повідомлень із побажаннями якнайшвидшого одужання, читав також слова президента Динамо, причому Ігор Михайлович сказав мені їх також в особистій розмові. Усе це для мене дуже важливо й допомогло подолати складний етап у житті та кар'єрі. Тепер я точно знаю, що відновлюсь та повернуся лише сильнішим", – цитує Бєсєдіна офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, форвард збірної України отримав важку травму коліна після звірячого підкату шведа Даніельсона у матчі 1/8 фіналу Євро. Приблизні терміни відновлення Артема – 6 місяців.

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