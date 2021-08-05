Нападающий Динамо Артем Беседин с нетерпением ожидает, чтобы вернуться на поле после ужасной травмы.

Артем Беседин, несмотря на серьезное повреждение, на костылях приехал на базу Динамо понаблюдать за тренировкой своих партнеров.

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25-летний форвард продолжает длительную реабилитацию после жуткой травмы колена на Евро-2020 в поединке со шведами. Врачи прогнозируют, что на полное восстановление Артема может уйти полгода.

В прошлом сезоне УПЛ Беседин провел 12 матчей, в которых отметился 5-ю голами ассистом. Напомним, зимой у Артема завершилась годичная дисквалификация из-за допинга.

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