Чемпіонат Кіпру, 23 тур

Омонія – Аріс – 1:2

Голи: Ансаріфард, 77 (пен.) – Бенгтсон, 21, Бабіка, 45

Команди підійшли до матчу в абсолютно різній формі. Омонія в трьох турах набрала всього очко, натомість Аріс мав серію з трьох перемог поспіль. Господарі на тижні встигли змінити головного тренера – Софроніс Аугусті прийшов на місце Янніка Феррери. Новий керманич міг розраховувати на обох українців. Безус вийшов зі старту, Бєсєдін вперше потрапив до заявки і сидів на лаві запасних.

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Аріс належить білоруському бізнесмену Володимиру Федорову, тому не дивно, що в складі команди є чимало його земляків та росіянин Олександр Кокорін. Скандальний форвард встиг відсидіти у в'язниці, а тепер виступає на Кіпрі. Саме Кокорін асистував Бенгтсону, який відкрив рахунок на 21-й хвилині. Оборона Омонії діяла жахливо, провалюючись упродовж всього тайму. Перед відпочинком "зелені" пропустили ще раз, давши купу простору габонцю Шаві Бабіка.

Вже в перерві тренер Омонії зняв Безуса, а на 63-й хвилині дав дебютувати Бєсєдіну. Команда виглядало слабко не лише в захисті, а й в нападі. Відквитати бодай один м'яч вдалося лише завдяки натягнутому пенальті, який реалізував Ансаріфард. Бєсєдін часто чатував перед воротами, але не отримав від партнерів жодної якісної передачі. 1:2 – Омонія після чергової поразки ризикує випасти з чемпіонської зони до кінця туру.

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