"Не треба вимагати від Бесєдіна більше, ніж він може. Він може зачепитися, він може виграти єдиноборство головою, він може заробити штрафний або пенальті.

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Він добре зіграє на випередження, може зачепитися за м'яч, може віддати, може зберегти м'яч, може пропустити його. Але послухайте, він поки що не форвард-реалізатор. Він не Шевченко та не Ребров. Він іншої моделі нападник. А Динамо потрібний форвард, який забиває", – сказав Грозний в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, у поточному сезоні Бєсєдін провів за Динамо 13 матчів у всіх турнірах і відзначився лише одним асистом. Кияни після 8-ми турів йдуть у турнірній таблиці УПЛ на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 9 очок (і 2 матчі в запасі).

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