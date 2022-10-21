"Багато хто почне посміхатися, але нинішнє Динамо нагадує мені Барселону. Вони усі перші тайми фантастично грають.

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У перших таймах каталонці у Мюнхені повністю переграли Баварію, повністю переграли Інтер у Мілані та вдома. Але у всіх трьох матчах вони також повністю програли другі тайми.

Чому? Вони молоді, а витрати зусиль поки що важко дозувати. Вони в першому таймі багато сил виплескують, тому на другу половину зустрічі значно менше сили залишається. Динамівці мені те ж саме нагадують. Впевнений, що Мірча Луческу про це хлопцям каже. На мою думку, динамівці сьогодні роблять максимум того, чого зараз можна від них очікувати", – сказав Грозний в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, кияни після 8-ми турів йдуть у турнірній таблиці УПЛ на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 9 очок (і 2 матчі в запасі).

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