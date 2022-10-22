"Не нужно требовать от Беседина больше, чем он может. Он может зацепиться, он может выиграть единоборство головой, он может заработать штрафной или пенальти.

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Он хорошо сыграет на опережение, может зацепиться за мяч, может отдать, сохранить мяч, может пропустить его. Но послушайте, он пока не форвард-реализатор. Он не Шевченко и не Ребров. Он другой модели нападающий. А Динамо нужен форвард, который забивает", – сказал Грозный в интервью Sport.ua.

Напомним, в текущем сезоне Беседин провел за Динамо 13 матчей во всех турнирах и отличился лишь одним ассистом. Киевляне после 8-ми туров идут в турнирной таблице УПЛ на восьмой строчке, имея в своем активе 9 очков (и 2 матча в запасе).

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