"Беседин – не Шевченко и не Ребров": звездный тренер объявил приговор форварду Динамо
Украинский тренер Вячеслав Грозный поделился мнением относительно Артема Беседина.
"Не нужно требовать от Беседина больше, чем он может. Он может зацепиться, он может выиграть единоборство головой, он может заработать штрафной или пенальти.
"Нынешнее Динамо напоминает мне Барселону": Грозный указал на ахиллесову пяту команды Луческу
Он хорошо сыграет на опережение, может зацепиться за мяч, может отдать, сохранить мяч, может пропустить его. Но послушайте, он пока не форвард-реализатор. Он не Шевченко и не Ребров. Он другой модели нападающий. А Динамо нужен форвард, который забивает", – сказал Грозный в интервью Sport.ua.
Напомним, в текущем сезоне Беседин провел за Динамо 13 матчей во всех турнирах и отличился лишь одним ассистом. Киевляне после 8-ми туров идут в турнирной таблице УПЛ на восьмой строчке, имея в своем активе 9 очков (и 2 матча в запасе).