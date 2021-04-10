"Цінність перемоги зростає, тому що ми її досягли у грі, де над нами домінували. Це потребувало характеру, зусиль і індивідуальної майстерності.

Манчестер Сіті – Лідс – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Вважаю, перемога пов'язана з командним духом. Дуже важко вигравати такі матчі, як сьогоднішній. Думаю, що ми заслужили перемогу, але також було б справедливо, якби виграв Сіті. У них була перевага, виникали моменти", – цитує Б'єлсу BBC.

Після 32-х турів АПЛ Манчестер Сіті продовжує лідирувати у таблиці, Лідс – 10-й.

Манчестер Сіті сенсаційно поступився Лідсу, граючи другий тайм у більшості – вбивчий Б'єлса зіпсував "свято" Зінченка