"Ценность победы растет, потому что мы ее достигли в игре, где над нами доминировали. Это требовало характера, усилий и индивидуального мастерства.

Манчестер Сити – Лидс – 1:2 – видео голов и обзор матча

Считаю, победа связана с командным духом. Очень трудно выигрывать такие матчи, как сегодняшний. Думаю, что мы заслужили победу, но также было бы справедливо, если бы выиграл Сити. У них было преимущество, возникали моменты", – цитирует Бьелсу BBC.

После 32-х туров АПЛ Манчестер Сити продолжает лидировать в таблице, Лидс – 10-й.

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