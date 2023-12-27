Бєлік знайшов підсилення для команди Пушіча в Шахтарі U-19 – тренер оцінив прогрес своїх підопічних
Головний тренер Шахтаря U-19 заявив, що Тоіров, Удод і Демченко намагаються повернутися до розташування головної команди.
"Якщо гравець працює, вчиться і намагається в тренувальному процесі виправити помилки, я дам ще один шанс, якщо ж не виправляється, не дослухається до порад тренерів і не працює над собою, йому не місце в команді. Для мене немає пріоритету, якщо футболіст викликався до розташування першої команди. Коли він виконує вимоги, виявляє лідерські якості й допомагає молодим гравцям, то матиме повагу і гратиме в основному складі, а якщо знижує до себе вимоги чи не демонструє результат, то шанс матиме хтось інший.
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Критерій один – футбольне поле і тренувальний процес. Тоіров, Удод і Демченко намагаються повернутися до розташування головної команди. Якщо вони працюють, удосконалюються та не знижують до себе вимог, то отримують ігровий час, а молодші розуміють, що грають ті, хто працює на тренуваннях, постійно прогресує, має бажання та не лінується", – цитує Бєліка клубна прес-служба "гірників".
До слова, на зимову перерву "гірники" пішли на четвертій сходинці УПЛ. Підопічні Пушіча мають у своєму активі 31 турнірний пункт після 15 матчів.
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