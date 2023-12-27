"Реальна ситуація сьогодні така: Атлетіко Мінейро хоче оформити викуп. З іншого боку є Шахтар, який ще два роки володіє економічними правами на гравця та зробив мені пропозицію продовжити контракт.

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Шахтар хоче, щоб гравець вже зараз повернувся у команду, тому що бажають мати його у складі у 2024 році. Така реальність. Решта – це лише припущення. Одна справа – захотіти футболіста, інша – купити.

Шахтар більше не хоче віддавати його в оренду. Вони бажають продовжити контракт та мати Педрінью у себе у 2024 році", – цитує Дантаса No Ataque.

Нагадаємо, Шахтар придбав Педрінью у Бенфіки влітку 2021 року за 18 мільйонів євро. На початок повномасштабного вторгнення бразилець встиг відіграти 19 матчів за "гірників" у всіх турнірах.

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