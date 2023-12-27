"Если игрок работает, учится и пытается в тренировочном процессе исправить ошибки, я дам еще один шанс, если же не исправляется, не прислушивается к советам тренеров и не работает над собой, ему не место в команде. Для меня нет приоритета, если футболист вызывался Когда он выполняет требования, проявляет лидерские качества и помогает молодым игрокам, то будет уважение и играть в основном составе, а если снижает к себе требования или не демонстрирует результат, то шанс будет иметь кто-то другой.

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Критерий один – футбольное поле и тренировочный процесс. Тоиров, Удод и Демченко пытаются вернуться в расположение главной команды. Если они работают, совершенствуются и не снижают к себе требований, то получают игровое время, а младшие понимают, что играют те, кто работает на тренировках, постоянно прогрессирует, имеет желание и не ленится», – цитирует Белка клубная пресс-служба "горняков".

К слову, на зимний перерыв "горняки" пошли на четвертую строчку УПЛ. У подопечных Пушича есть в своем активе 31 турнирный пункт после 15 матчей.

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