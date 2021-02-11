"Я потихеньку до цього йду. Сподіваюся, прийду і незабаром мене зможуть побачити біля керма якоїсь хорошої команди.

Бєлік назвав найнедооціненішого гравця Шахтаря в історії клубу

З дітьми дуже важко працювати. Там, як і всюди, треба багато терпіння і зусиль. Тренерство – це не 2 години на добу, це 24/7. Ти працюєш і повністю з головою віддаєшся професії.

Але коли ти працюєш з дорослими футболістами, то на них інший інструмент впливу. Є системи штрафів, на гравця можна підвищити тон, покарати його по-різному. Хлопці і тренуються, і вчаться. Якщо не потягнеш навчання, то завтра вже можеш не грати ускладі.

А у 9-11-річних ще не склалася психологія, з ними набагато важче. Йому може захотітися грати в футбол, а не в квадрат. І йому важче пояснити, чому треба так", – сказав Бєлік в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Бєлік виступав за Шахтар з 1998 по 2008 роки.

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