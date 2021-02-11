Бельгія, Кубок, 1/8 фіналу

Беєрсхот Вілрейк – Мехелен – 0:1

Гол: Схофс, 41

Гент – Шарлеруа – 3:1

Голи: Яремчук, 74, Оджіджа-Офо, 82, Бераіно, 85 (аг.) – Ніколсон, 2

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У черговому раунді Кубка Бельгії вже не було аматорів, тож командам, аби пройти у наступний етап змагань, довелось добряче попітніти. Сусіди по турнірній таблиці Ліги Жупіле – Беєрсхот та Мехелен – тримали свої ворота на замку майже весь тайм. Лише наприкінці першої сорокап'ятихвилинки Робу Схофсу вдалось розмочити рахунок – захисник Мехелена вдало замкнув простріл з правого флангу на дальню штангу. Український нападник Мар'ян Швед не потрапив навіть у заявку на матч, в той час як Денис Причиненко вийшов в основі Беєрсхота з перших хвилин, на 54-й хвилині заробив попередження, а на 80-й був замінений.

Гент з Яремчуком і Безусом у складі пропустив від Шарлеруа вже на другій хвилині. Обидва українці мали кілька непоганих нагод зрівняти, однак сфера вперто не лізла у ворота. Зрештою, як тільки Безус на 73-й хвилині покинув поле, Яремчук одразу ж забив. А згодом Вадіс Оджіджа-Офо збільшив перевагу Гента і вболівальникам трохи відлягло. Під завісу матчу Сайдо Бераіно зрізав м'яч у власні ворота, поставивши таким чином масну крапку у матчі.

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