"Я потихонечку к этому иду. Надеюсь, приду и в скором времени меня смогут увидеть у руля какой-нибудь хорошей команды.

Белик назвал самого недооцененного игрока Шахтера в истории клуба

С маленькими возрастами очень тяжело работать. Там, как и везде, надо много терпения и усилий. Тренерство – это не 2 часа в сутки, это 24/7. Ты работаешь и полностью с головой отдаешься профессии.

Но когда ты работаешь со взрослыми футболистами, то на них другой инструмент влияния. Есть системы штрафов, на игрока можно повысить тон, наказать его по-разному. Ребята и тренируются, и учатся. Если не потянешь учебу, то завтра уже можешь не играть в составе.

А у 9-11-летних еще не сложилась психология, с ними намного труднее. Ему может захотеться играть в футбол, а не в квадрат. И ему труднее объяснить, почему надо так", – сказал Белик в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, Белик выступал за Шахтер с 1998 по 2008 годы.

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