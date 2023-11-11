"Складна гра із сильним суперником – прямим конкурентом. Я не можу сказати, що моя команда діяла ідеально, але також не можу сказати, що ми провалили цей матч. Якщо брати гру загалом, то був рівний поєдинок з невеликою кількістю моментів – як поблизу наших воріт, так і біля воріт суперника.

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Та я вважаю, що найкращим гравцем матчу у складі киян був їхній воротар, який парирував два-три небезпечні удари після наших стандартів. Також одразу після гри я не став акцентувати увагу на суддівстві, тому що попереду був важливий матч Юнацької ліги УЄФА з Барселоною і я не хотів, щоб це стало алібі для наших футболістів. Завжди в будь-якій ситуації, що б не сталося, я в першу чергу звертаю увагу на дії своєї команди, але є моменти, про які просто не можна мовчати. І про те, що було з суддівством у матчі з Динамо U-19, вважаю, необхідно говорити.

Наведу декілька прикладів. Коли наш центральний захисник фолить перший раз у центрі поля, то йому одразу дають жовту картку – не питання, я згоден з рішенням арбітра. Але водночас центральний захисник киян протягом п'яти-шести хвилин тричі порушує правила на наших гравцях – б'є їх по ногах, а суддя призначає штрафні, проте не попереджує киянина, не робить навіть усного зауваження, то це як? Ви й самі розумієте, що означає для центрального захисника вже на початку зустрічі грати на жовтій картці. Це перший момент.

Друге! Зрозуміло, що я почав на це реагувати, звертати увагу арбітра, і суддя дав мені спочатку жовту картку. Але як дав? Не так, як роблять у Юнацькій лізі УЄФА, коли рефері підходить до бокової лінії та показує попередження, дивлячись тобі в очі. Цей арбітр показав картку, перебуваючи за 50 метрів від мене. Може, це означає, що йому соромно дивитися в очі тренеру, адже є певна несправедливість щодо мене та моєї команди?

Ну й, звісно, "вишенькою на торті" для киян став непризначений у їхні ворота пенальті. Я не знаю як, але просто неможливо не помітити такий одинадцятиметровий – його всі бачили. Розумію, що судді – це люди, які теж можуть помилятися, але це не просто звичайна помилка, це вже система. За два тури до цього у матчі з киянами дали другу жовту й вилучили з поля найкращого гравця СК Дніпро-1 Ківінду, таким чином залишивши дніпрян уже на 15-й хвилині вдесятьох і позбавивши їх шансів поборотися за перемогу. Тепер от матч між нами й Динамо U-19, про який я говорив. Хочеться, щоб відповідні органи, які контролюють дії арбітрів, той самий суддівський комітет, звернули увагу на цю ситуацію і, нарешті, почали реагувати на ці системні помилки належним чином.

І загалом, якщо взяти киян, то вони 10 із 13 своїх матчів провели вдома, вони всіх своїх суперників запрошують грати до Конча-Заспи. Саме тому я вважаю, що тут уже має місце система. Особисто я ніколи нікого не проситиму, щоб якимсь нечесним шляхом впливали на результат матчу. Я завжди кажу про те, що хочу, аби судді мені просто не заважали й ми мали гарне поле – цього мені вистачить, аби привести команду до чемпіонства", – цитує Бєліка офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, перемога дозволила Динамо обійти Шахтар у турнірній таблиці молодіжної першості, посунувши "гірників" на другу сходинку.

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