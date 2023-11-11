"Сложная игра с сильным соперником – прямым конкурентом. Я не могу сказать, что моя команда действовала идеально, но также не могу сказать, что мы провалили этот матч. Если брать игру в целом, то был равный поединок с небольшим количеством моментов – как вблизи наших ворот, так и у ворот соперника.

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Но я считаю, что лучшим игроком матча в составе киевлян был их вратарь, который парировал два-три опасных удара после наших стандартов. Также сразу после игры я не стал акцентировать внимание на судействе, потому что впереди был важный матч Юношеской лиги УЕФА с Барселоной и я не хотел, чтобы это стало алиби для наших футболистов. Всегда в любой ситуации, что бы ни случилось, я в первую очередь обращаю внимание на действия своей команды, но есть моменты, о которых просто нельзя молчать. И о том, что было с судейством в матче с Динамо U-19, считаю, необходимо говорить.

Приведу несколько примеров. Когда наш центральный защитник фолит первый раз в центре поля, то ему сразу дают желтую карточку – не вопрос, я согласен с решением арбитра. Но в то же время центральный защитник киевлян в течение пяти-шести минут трижды нарушает правила на наших игроках – бьет их по ногам, а судья назначает штрафные, однако не предупреждает киевлянина, не делает даже устного замечания, то это как? Вы и сами понимаете, что значит для центрального защитника уже в начале встречи играть на желтой карточке. Это первый момент.

Второе! Понятно, что я начал на это реагировать, обращать внимание арбитра, и судья дал мне сначала желтую карточку. Но как дал? Не так, как делают в Юношеской лиге УЕФА, когда рефери подходит к боковой линии и показывает предупреждение, глядя тебе в глаза. Этот арбитр показал карточку, находясь в 50 метрах от меня. Может, это означает, что ему стыдно смотреть в глаза тренеру, ведь есть определенная несправедливость по отношению ко мне и моей команде?

Ну и, конечно, "вишенкой на торте" для киевлян стал неназначенный в их ворота пенальти. Я не знаю как, но просто невозможно не заметить такой одиннадцатиметровый – его все видели. Понимаю, что судьи - это люди, которые тоже могут ошибаться, но это не просто обычная ошибка, это уже система. За два тура до этого в матче с киевлянами дали вторую желтую и удалили с поля лучшего игрока СК Днепр-1 Кивинду, таким образом оставив днепрян уже на 15-й минуте вдесятером и лишив их шансов побороться за победу. Теперь вот матч между нами и Динамо U-19, о котором я говорил. Хочется, чтобы соответствующие органы, которые контролируют действия арбитров, тот же судейский комитет, обратили внимание на эту ситуацию и, наконец, начали реагировать на эти системные ошибки должным образом.

И вообще, если взять киевлян, то они 10 из 13 своих матчей провели дома, они всех своих соперников приглашают играть в Конча-Заспу. Именно поэтому я считаю, что здесь уже имеет место система. Лично я никогда никого не буду просить, чтобы каким-то нечестным путем влияли на результат матча. Я всегда говорю о том, что хочу, чтобы судьи мне просто не мешали и у нас было хорошее поле – этого мне хватит, чтобы привести команду к чемпионству", – цитирует Белика официальный сайт "горняков".

Напомним, победа позволила Динамо обойти Шахтер в турнирной таблице молодежного первенства, подвинув "горняков" на вторую строчку.

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