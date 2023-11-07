Юнацька ліга УЄФА 2023/24

Група H, 4 тур

Шахтар U-19 – Барселона U-19 – 0:3

Голи: Кальдеро, 16, Дані Родрігес, 58, Наварро, 62

Вилучення: Глущенко, 64

Матч Шахтар U-19 – Барселона U-19 стартував о 13:00 за київським часом. Поєдинок 4-го туру Юнацької ліги УЄФА 2023/24 зіграли на стадіоні Едмунд-Пламбек у містечку Нордерштедт – передмісті Гамбурга.

Поєдинок між цими командами в Іспанії завершився з рахунком 2:0 на користь "синьо-гранатових". Після 3-х турів Барселона U-19 набрала 9 очок, Порту мав 6, Шахтар – 3, а Антверпен з нулем замикав таблицю групи H. Перемога гарантувала Барселоні мінімум друге місце і вихід у плей-офф, а от команді Олексія Бєліка програвати не можна було – тоді "гірники" ризикували відпустити Порту на 6 очок за два тури до завершення групового етапу.

Шахтар U-19 – Барселона U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА

Саме Шахтар на перших хвилинах активніше пішов уперед, але моментів біля воріт Барси "гірники" не створювали. Натомість на 9-й хвилині ледь не пропустили. Помилка при виході з оборони призвела до виходу майже віч-на-віч – Владислав Кравець врятував Шахтар після удару Еспарта. Помітно нервували підопічні Бєліка в дебюті гри – елементарних помилок у їхніх діях не бракувало.

Знову момент біля воріт Шахтаря – удар з льоту заблокували. Барселона перехопила ініціативу, притиснувши "гірників" до їхніх воріт. До слова, наставник "блаугранас" Оскар Лопес суттєво змінив склад у порівнянні з першим матчем. Зокрема, Дарвіх і Хуан Ернандес, які тоді забили, опинилися поза заявкою. Але, як виявилося, іспанська команда впоралася і без них.

Велика кількість огріхів від донеччан таки призвела до швидкого пропущеного м'яча. На 16-й хвилині після чергової помилки українців Ніль Кальдеро відкрив рахунок. Кравець невдало вибив м'яч, Дані Родрігес зіграв на перехопленні і навісив на Кальдеро, який з льоту вбив круглого в сітку.

Goallll Nil Caldero, Assist Dani Rodríguez ️ pic.twitter.com/zhdUwunQpR — Shivam Mishra (@barcanation6) November 7, 2023

Шахтар відповів двома гострими стандартами, однак кіпер Барселони Арон Якобішвілі у гру не вступав. А от кіпер "гірників" знову помилився, вибиваючи м'яч, але цього разу Барселона його пробачила, не зумівши подвоїти рахунок. Без м'яча іспанці грали теж солідно – активно йшли в пресинг, змушуючи донеччан регулярно обрізатися. Не можна сказати, що Шахтар суттєво поступався Барсі за грою, однак нервозність і помилки "гірників" вирішили долю першого тайму, який завершився з рахунком 0:1 не на їхню користь.

На початку другої половини "гірники" провели непогану атаку, але простріл з лівого флангу не знайшов адресата. Відповідь Барселони була куди гострішою – Кравець у стрибку потягнув удар Дані Родрігеса з меж штрафного. Але як не забив Шахтар на 51-й хвилині! Впродовж кількох секунд Якобішвілі видав подвійний сейв після ударів впритул, а Глущенко зарядив повз дальню дев'ятку! Найкращий момент у матчі і диво-гра воротаря Барселони. Покарання за таку нереалізацію було показовим.

- Incredible save by Áron Yaakobishvili vs Shakhtar U19! pic.twitter.com/Bs8Pn4DDsF — Barça Buzz (@Barca_Buzz) November 7, 2023

Невздовзі гравці "помаранчево-чорних" просили пенальті, але арбітр не зафіксував гри рукою. І тут же Барселона забила вдруге. Дані Родрігес на крейсерській швидкості промчав півполя і ефектно перекинув Кравця. Блискуче розібрався нападник "блаугранас" – 0:2.

- Dani Rodriguez scores a great goal to make it 2-0 to Barça U19 vs Shakhtar U19!pic.twitter.com/jXCGiIfsUS — Barça Buzz (@Barca_Buzz) November 7, 2023

Фанати, яких чимало зібралося на стадіоні в Нордерштедті, затягнули "Ой у лузі червона калина". Фантастичну підтримку отримала молодь Шахтаря у Німеччині. Втім, уникнути третього пропущеного м'яча це не допомогло. Гол знову вийшов розкішним – Наварро зі штрафного як рукою поклав у верхній кут. Все стало зрозуміло – 0:3.

- Albert Navarro makes it 3-0 to Barça U19 vs Shakhtar U19 with a great free kick.pic.twitter.com/hXVxHXLw1a — Barça Buzz (@Barca_Buzz) November 7, 2023

Шахтар ще й у меншості залишився – здали нерви у Антона Глущенка, який відверто вдарив суперника. Червона картка, яка не дозволить йому зіграти з Антверпеном. Це була капітуляція – підопічні Оскара Лопеса спокійно довели гру до розгрому. Тільки у компенсований час стійка завадила "гірникам" таки забити гол престижу.

0:3 – Барселона набрала 12 очок і гарантувала собі вихід у плей-офф Юнацької ліги УЄФА як мінімум з другого місця групи. У Шахтаря залишилося 3 пункти. Якщо Порту обіграє Антверпен, то відірветься від "гірників" на 6 очок і маючи перемогу 4:1 в очному матчі. Третє місце групи нічого не дає – шанси підопічних Олексія Бєліка кваліфікуватися у євровесну суттєво зменшилися.

Нагадаємо, дорослі команди поєдинок 4-го туру Ліги чемпіонів зіграють увечері. Матч Шахтар – Барселона розпочнеться 7 листопада о 19:45 за Києвом.

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