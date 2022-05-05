"Мушу сказати, що я справді шокований. Дуже важко повірити в те, що все це справді відбувається. У мене таке враження, що я сплю, і це страшний сон, чи фільм жахів. Коли я бачу військові шпиталі, поранених дітей, у мене стискається серце. А що ще я маю відчувати?

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Я питаю: невже політики найвищого рівня справді не змогли знайти рішення? Жодного іншого рішення, окрім як вбивати людей, дітей, а потім розповідати, що вони воюють із неонацистами, та інші шокуючі речі.

Потрібно показати всім, що те, що відбувається, – це не гра. Я бачив, що сталося у Бучі. Ми хочемо миру для наших жінок, дітей та старих людей. Вони бояться виходити на вулиці, спілкуватись з іншими людьми. Невже така ситуація є прийнятною? Потрібно бути байдужим, щоб заплющувати очі і не допомагати", – цитує Бєланова офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

Нагадаємо, з початку війни Бєланов окреслив чітку патріотичну позицію, активно допомагаючи українським військовим.

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