Володар "Золотого м'яча-1986" взяв до рук автомат і боронить Батьківщину, повідомляє Zorya Londonsk.

Бєланов останнім з українських володарів "Золотого м'яча" висловився щодо війни в Україні

З початку війни Бєланов окреслив чітку патріотичну позицію, активно допомагаючи українським військовим. Втім, уродженець Одеси не так давно дозволяв собі кілька резонансних заяв. Минулого року в інтерв'ю Дмитру Гордону легенда Динамо розповідав, як грав у футбол з російськими політиками. Серед них був і Сергій Шойгу, який зараз очолює Міноборони Росії.

Нагадаємо, Україна з 24 лютого веде героїчну боротьбу і зриває підлі плани окупанта щодо захоплення наших територій.

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