Луческу: Мене здивувало високе місце Лобановського у рейтингу тренерів за версією France Football

Екс-наставник Шахтаря Мірча Луческу прокоментував свою позицію (41) в рейтингу найкращих тренерів в історії футболу за версією France Football.

"Я бачив своє ім'я в тому списку. Мені здається, що це – нормально. Там дуже мало представників Східної Європи. Мене здивувало місце Лобановського (6). У нього немає досягнень за межами України.

Лобановський потрапив у топ-10 найкращих тренерів в історії за версією France Football

Чому я вище за Штефана Ковача (інший румунський тренер. – прим.). Бачите, напевно враховуються не лише трофеї, завойовані в єврокубках. Тому що тоді Ковач повинен був бути вище.

Коли я починав тренерську кар'єру (1979 рік. – прим.), то навіть не міг уявити, яких вершин досягну. Треба розуміти, в яких обставинах ми жили тоді, що нас відрізняло від Західної Європи. У мене не було жодних матеріалів, я не бачив жодного матчу і жодних тренувань", – цитує Луческу Sport Report.

"Ми продали гравців на 150 мільйонів". Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського