Український форвард Євген Селезньов встиг пограти за безліч клубів як в Україні, так і за кордоном. У 2017 році він вирішив спробувати свої сили у Туреччині – екс-нападника Шахтаря і Дніпра хотів бачити у своїх лавах Карабюкспор.

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Відомий агент Іван Піроженко пригадав, що аби оформити перехід, "товар" треба було трохи відтюнінгувати. "Женю довелося натерти снігом перед підписанням контракту, бо він був трохи веселий. Я подумав: "Б*я, в який дурдом я потрапив", – сказав Піроженко у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, у складі турецького клубу український нападник провів 31 матч, у яких забив вісім голів та віддав три результативні передачі.

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