Украинский форвард Евгений Селезнев успел поиграть за множество клубов как в Украине, так и за границей. В 2017 году он решил попробовать свои силы в Турции – экс-нападающего Шахтера и Днепра хотел видеть в своих рядах Карабюкспор.

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Известный агент Иван Пироженко вспомнил, что для того, чтобы оформить переход, "товар" нужно было немного оттюнинговать. "Женю пришлось натереть снегом перед подписанием контракта, потому что он был немного веселый. Я подумал: "Б*я, в какой дурдом я попал", – сказал Пироженко в программе "ТаТоТаке".

Напомним, в составе турецкого клуба украинский нападающий провел 31 матч, в которых забил восемь голов и отдал три результативных передачи.

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