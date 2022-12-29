Лідери Динамо під час відпустки продовжують підтримувати наших героїв.

Ключовий півзахисник київського клубу Віталій Буяльський поєднав приємне з корисним.

Бущан побував на передовій з екс-динамівцем, який 6 років виступав у Росії

Лідер Динамо взяв участь у футзальному чемпіонаті України серед підрозділів Десантно-штурмових військ. 29-річний хавбек виступив за одну з команд, а також зробив спільне фото з нашими захисниками.

Додамо, що Буяльський був ледь не найсвітлішою плямою у загалом слабкій першій частині сезону Динамо. Півзахисник провів 27 матчів, оформивши 11 голів та 6 асистів.

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