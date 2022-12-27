Нинішні та колишні гравці Динамо не забувають про військових, які щодня боронять нас від російських окупантів.

Воротар Георгій Бущан та екс-захисник киян Тарас Михалик відвідали наших військових на передовій, але без уточнення напрямку.

Голкіпер завершив першу частину сезону, тому має коротку відпустку. Михалик ще у 2020-му зав'язав з виступами на професіональному рівні. Захисник 6 років (2013 – 2019) провів у московському Локомотиві, але останнім часом відзначається виключно патріотичною позицією.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну почалося 24 лютого. Відтоді наші герої за підтримки волонтерів і народу дають потужний відсіч окупантам.

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