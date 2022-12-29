Лидеры Динамо во время отпуска продолжают поддерживать наших героев.

Ключевой полузащитник киевского клуба Виталий Буяльский объединил приятное с полезным.

Бущан побывал на передовой с экс-динамовцем, 6 лет выступавшим в России

Лидер Динамо принял участие в футзальном чемпионате Украины среди подразделений Десантно-штурмовых войск. 29-летний хавбек выступил за одну из команд, а также сделал совместное фото с нашими защитниками.

Добавим, что Буяльский был едва ли не самым светлым пятном в слабой первой части сезона Динамо. Полузащитник провел 27 матчей, оформив 11 голов и 6 ассистов.

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