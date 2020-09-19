"Після перемоги над АЗ у нас всіх був гарний настрій, але багато часу для радості немає – вже наступного дня, 16-го вересня, ми почали безпосередню підготовку до матчу чемпіонату України проти Львова. Зараз всі думки лише про нього. Потрібно вигравати у львів'ян, щоб далі з хорошим настроєм готуватися до матчів Ліги чемпіонів проти Гента.

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Чого чекати від Львова? Напевно, того, що вони будуть всією командою оборонятися, впевнений у цьому на 100%. Більш детально будемо розбирати цього суперника ближче до самої гри. Знаю, що у них з'явилося багато нових футболістів. Їхній поєдинок з Колосом я не дивився, тому, на жаль, більше нічого не можу про них сказати. Чим Львів запам'ятався в минулих матчах? Якщо чесно, нічим особливим. Нам потрібно показати свою гру, здобути перемогу і рухатися далі – попереду у нас багато важливих, цікавих і складних матчів, зокрема, у Лізі чемпіонів.

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Недооцінка виключена. Ми уважно розберемо Львів, відзначимо для себе їхні сильні і слабкі сторони, щоб виключити сюрпризи. Потрібно вийти на поле і спокійно зіграти, досягши потрібного результату. Зараз графік у нас досить щільний – до жовтня ми граємо по два матчі на тиждень, тому жодних вихідних не передбачено. Вже наступного дня після поєдинку з АЗ ми ввечері зібралися на базі і приступили до підготовки. У наступні дні тренувалися щодня", – наводить слова Буяльського офіційний сайт Динамо.

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