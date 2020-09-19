"После победы над АЗ у нас всех было хорошее настроение, но много времени для радости нет – уже на следующий день, 16 сентября, мы начали непосредственно подготовку к матчу чемпионата Украины против Львова. Сейчас все мысли только о нем. Нужно выигрывать у львовян, чтобы дальше с хорошим настроением готовиться к матчам Лиги чемпионов против Гента.

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Чего ждать от Львова? Наверное, того, что они будут всей командой обороняться, уверен в этом на 100%. Более подробно будем разбирать этого соперника ближе к самой игре. Знаю, что у них появилось много новых футболистов. Их поединок с Колосом я не смотрел, поэтому, к сожалению, больше ничего не могу о них сказать. Чем Львов запомнился в прошлых матчах? Если честно, ничем особенным. Нам нужно показать свою игру, победить и двигаться дальше – впереди у нас много важных, интересных и сложных матчей, в частности, в Лиге чемпионов.

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Недооценка исключена. Мы внимательно разберем Львов, отметим для себя их сильные и слабые стороны, чтобы исключить сюрпризы. Нужно выйти на поле и спокойно сыграть, достигнув нужного результата. Сейчас график у нас достаточно плотный – до октября мы играем по два матча в неделю, поэтому никаких выходных не предусмотрено. Уже на следующий день после поединка с АЗ мы вечером собрались на базе и приступили к подготовке. В последующие дни тренировались каждый день", – приводит слова Буяльского официальный сайт Динамо.

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