Динамо доволі неоднозначно стартувало у новому сезоні, але позитив поки що суттєво переважає над негативом. В першу чергу, тішать результати команди – в Суперкубку перемогли Шахтар, а в кваліфікації ЛЧ пройшли АЗ. В чемпіонаті ж кияни почали з розгромної перемоги над Олімпіком, однак у другому турі підопічні Мірчі Луческу розписали нульову нічию з Десною – і в цьому матчі яскраво проявилися мінуси "біло-синіх".

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Головним з них залишається уривчастість – динамівці стабільно грають нижче свого рівня близько 35-40 хвилин поєдинку. Щоправда, у перших матчах Луческу цей недолік приймав вигляд катастрофічного обвалу статистичних показників (пресинг, темп, точність передач, тощо), але з АЗ кияни вже не провалювались – просто нервували й діяли занадто обережно.

Досить великою залишається кількість втрат м'яч у останній третині, не все ідеально у перехідних фазах – у великих матчах Луческу старається просто обмежити їхню кількість. "Біло-сині" стараються довго готувати свої атаки, однак конвертація у моменти поки що далека від ідеальної (відносно рівня команди). Втім, то вже дрібниці, які з часом можуть зникнути, та і визначальними вони є тільки для топ-матчів.

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Натомість, Динамо суттєво додало в контролі м'яча, інтенсивності єдиноборств, точності та кількості передач уперед, та і реалізацію важко назвати слабкою – Десні відверто пощастило з трьома стійками. Щонайголовніше, у кожному матчі помітна адекватна ідея, яка відповідає можливостям команди. Це дуже серйозний прогрес. Як би ви не ставились до персони Мірчі Луческу, але позитивний тренерський вплив відчувається.

Розібраний Шальке вчора приїхав у Мюнхен і отримав вісім голів від Баварії. Щось схоже може статися у будь-якому матчі Львова на старті нового сезону – власне, Колос тиждень тому забив у ворота "містян" чотири м'ячі. У Георгія Цецадзе змінилось ледь не 90% складу, новачки прийшли з не найбільш авторитетних футбольних дивізіонів, а перший тур і всю паузу на матчі збірних гравці пропустили через спалах COVID-19 у команді. В клубі все настільки туманно, що Львів можуть перевезти в інше місто – наприклад, у Тернопіль. Все це не додає ігрової міцності, тож сьогодні львів'янам потрібно добряче помолитись. У Києві їм знадобиться допомога усіх святих.

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Кадрова ситуація

У Львова немає ні травмованих, ні дискваліфікованих, а от у Динамо – кадрова катастрофа в обороні. Бурда пошкодив ахіл і вилетів мінімум на півроку, Попов заліковує ангіну, а у Тимчика травма привідного м'язу стегна – усі троє не зможуть допомогти киянам. Шабанов і Вантух також не зіграють – Мірча Луческу відправив їх набирати форму з молодіжкою.

Перед матчем проти АЗ проблеми виникли у Циганкова, але він вже повернувся до загальної групи. Втім, тренерський штаб за будь-яких умов сьогодні б вдався до ротації, адже попереду надважливий матч проти Гента.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Львів

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Андрієвський – Цітаішвілі, Буяльський, Вербіч – Супряга

Львів: Пеньков – Челіч, Махмутовіч, Міхубі, Клименчук – Айнсалу, Борзенко – Грисьо, Кошман, Богунов – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Врятувати Львів від розгрому можуть лише розбалансованість складу киян, експерименти Мірчі Луческу або звичайна неналаштованість "біло-синіх". Втім, навіть за таких умов Динамо повинне переїхати "містян", адже підопічних Георгія Цецадзе, при всій повазі, поки що важко назвати командою – це набір футболістів, який приглядається один до одного. Можливо, сьогодні вони здивують, але логіка підказує, що дива не станеться.

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