"Динамо – це та команда, яка має щонайменше два склади. Ми взагалі не думаємо про їхню втому після АЗ.

Динамо – Львів: анонс матчу УПЛ

Вони гратимуть на перемогу, ми також постараємось виграти. Граємо проти однієї з найкращих команд Європи, але у нас є свій план. Подивимося, як у нас вийде", – розповів Цецадзе в коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що Динамо розпочало УПЛ чотирма очками у матчах проти Олімпіка (4:1) і Десни (0:0). Львів встиг провести лише одну гру – ганебна поразка від Колоса (0:4).

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