Луческу відправив двох гравців основного складу Динамо набирати форму в дублі – кияни продовжили вражаючу серію
Динамо U-21 отримало серйозне підсилення перед матчем проти ровесників зі Львова.
Чемпіонат U21, 3-й тур
Динамо – Львів – 2:0
Голи: Надольський, 4, Білошевський, 62
Мірча Луческу відправив до дублерів Артема Шабанова та Романа Вантуха, які ще не грали в офіційних матчах нового сезону. У першого було запалення вуха, а другий перехворів на коронавірус.
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Динамо U-21 не мало жодних проблем з гостями. Уже на 4 хвилині Надольский замкнув навіс Вівчаренка зі штрафного, а після перерви капітан киян Білошевський завершив сольний прохід точним ударом в кут – 2:0. Шабанов також прикладався до м'яча з дальної відстані, але пробив над воротами.
Відзначимо чудову форму команди Юрія Мороза на початку сезону – три перемоги в трьох турах, різниця голів 14:0.
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