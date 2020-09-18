Динамо U-21 отримало серйозне підсилення перед матчем проти ровесників зі Львова.

Чемпіонат U21, 3-й тур

Динамо – Львів – 2:0

Голи: Надольський, 4, Білошевський, 62

Мірча Луческу відправив до дублерів Артема Шабанова та Романа Вантуха, які ще не грали в офіційних матчах нового сезону. У першого було запалення вуха, а другий перехворів на коронавірус.

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Динамо U-21 не мало жодних проблем з гостями. Уже на 4 хвилині Надольский замкнув навіс Вівчаренка зі штрафного, а після перерви капітан киян Білошевський завершив сольний прохід точним ударом в кут – 2:0. Шабанов також прикладався до м'яча з дальної відстані, але пробив над воротами.

Відзначимо чудову форму команди Юрія Мороза на початку сезону – три перемоги в трьох турах, різниця голів 14:0.

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