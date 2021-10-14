Динамо отримало розкішні новини з лазарету після перерви національних збірних.

Віталій Миколенко та Віталій Буяльський повернулися до тренувань у загальній групі, інформує офіційний сайт клубу.

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Гравці Динамо мали запалення привідного м'яза. Обидва не поїхали у розташування збірної України, тому отримали 2 тижні для відновлення. У лазареті Динамо залишаються Бурда, Попов, Бєсєдін та Кулач.

Нагадаємо, найближчим суперником команди Луческу стане Львів (16-те жовтня), а посеред тижня (20-те жовтня) відбудеться гостьовий поєдинок з Барселоною в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів.

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