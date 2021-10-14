Буяльский и Миколенко тренируются в общей группе – лидеры Динамо готовы играть против Львова и Барселоны
Динамо получило роскошные новости из лазарета после перерыва национальных сборных.
Виталий Миколенко и Виталий Буяльский вернулись к тренировкам в общей группе, информирует официальный сайт клуба.
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Игроки Динамо имели воспаление приводящей мышцы. Оба не поехали в расположение сборной Украины, поэтому получили 2 недели для восстановления. В лазарете Динамо остаются Бурда, Попов, Беседин и Кулач.
Напомним, ближайшим соперником команды Луческу станет Львов (16-е октября), а среди недели (20-е октября) состоится гостевой поединок с Барселоной в рамках 3-го тура Лиги чемпионов.
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