Динамо получило роскошные новости из лазарета после перерыва национальных сборных.

Виталий Миколенко и Виталий Буяльский вернулись к тренировкам в общей группе, информирует официальный сайт клуба.

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Игроки Динамо имели воспаление приводящей мышцы. Оба не поехали в расположение сборной Украины, поэтому получили 2 недели для восстановления. В лазарете Динамо остаются Бурда, Попов, Беседин и Кулач.

Напомним, ближайшим соперником команды Луческу станет Львов (16-е октября), а среди недели (20-е октября) состоится гостевой поединок с Барселоной в рамках 3-го тура Лиги чемпионов.

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