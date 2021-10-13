Барселона підійде до важкого етапу сезону в не найсильнішому складі.

Півзахисник каталонців Педрі не встиг повністю відновитися під час міжнародної паузи, повідомляє Sport.es.

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Зірочка Барселони зазнав травми стегна і не поїхав у розташування збірної Іспанії. Наразі він навіть не повернувся до тренувань, тому проти Валенсії (17 жовтня) точно не зіграє.

Навряд 18-річним хавбеком ризикуватимуть і в поєдинку ЛЧ з Динамо (20 жовтня). Головна ціль Барселони – поставити півзахисника на ноги перед Класіко проти Реала (24 жовтня).

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Додамо, що в поточному сезоні Педрі провів лише 4 матчі, хоча в минулому був фактично незамінним гравцем "блаугранас".

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